В России резко сократилась аудитория государственных телеканалов – социсследование

Пропагандисты "перекроили" сетку вещания под нужды войны, убрав из нее развлекательные передачи – исследование Фото: ЕРА

По данным социологов, изучивших предпочтения 10 тыс. россиян, охват аудитории трех основных федеральных телеканалов – "Первого", "России 1" и НТВ – впервые уступил аудитории соцсети Telegram, которая за полгода выросла с 19,1% до 26,8%.

Аудитория "Первого" за это же время сократилась с 33,7% до 25,5% населения РФ, показатели "России 1" упали с 30,9% до 23%, а НТВ – с 21,1% до 16,6%, пишет издание.

Авторы исследования констатируют, что телеканалы "перекроили" сетку вещания под нужды войны, убрав из нее развлекательные передачи и резко усилив содержание пропаганды.

В итоге они стремительно теряют зрителей всех возрастных групп, при этом сокращение аудитории идет сильнее всего среди молодежи, говорится в статье.