В России трех мужчин будут судить за кражу 43 мягких игрушек из автомата

Один из злоумышленников рассказал, что хотел выиграть игрушку на игровом автомате, но не смог, из-за чего разозлился и разбил стекло, чтобы забрать свою награду, сообщают российские правоохранители.

В городе Кунгур (Россия) полицейские завершили расследование по факту кражи мягких игрушек из игрового автомата. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Пермскому краю.

В российском МВД отметили, что в марте в территориальный отдел полиции обратился оператор игрового автомата, установленного в фойе одного из местных супермаркетов. Женщина заявила, что при проверке оборудования обнаружила сломанное стекло и пропажу 43 мягких игрушек. Сумма причиненного ущерба составила более 8 тыс. рублей (3 тыс. грн).

Полицейские установили трех причастных к краже. Первый мужчина признался, что, будучи нетрезвым, хотел достать игрушку с помощью манипулятора, но попытки оказались неудачными. Разозлившись, он разбил стекло автомата кулаком, после чего забрал желанную игрушку и ушел.

Спустя некоторое время двое покупателей супермаркета, воспользовавшись тем, что стекло автомата было разбито, взяли часть мягких игрушек и скрылись с места происшествия, отмечают российские правоохранители.