В России зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло 355 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в РФ инфицировалось 1 599 976 человек Фото: depositphotos.com

В России за последние сутки зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19. Об этом 30 октября сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне в стране зарегистрировали 18 283 новых случая инфицирования коронавирусом.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+5268 человек) и Санкт-Петербурге (+801), а также в Московской (+524), Нижегородской (+401) и Архангельской (+325) областях.

За сутки от COVID-19 умерло 355 человек.

До этого наибольшее число новых случаев COVID-19 в России было зафиксировано днем ранее – 17 717.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в РФ инфицировалось 1 599 976 человек. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире.

В общей сложности от COVID-19 умерли 27 656 жителей России, выздоровели – 1 200 560.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по количеству больных COVID-19 Россию опережают только США, Индия и Бразилия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.