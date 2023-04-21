В России заочно арестовали журналиста Bellingcat Грозева и признали его "иноагентом"

Заседание проходило в закрытом режиме. Интересы Грозева представляет адвокат Вероника Полякова. Она уточнила, что Грозев арестован заочно на два месяца. При этом защитница не смогла раскрыть детали обвинения, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

Статья, по которой обвиняют Грозева, предусматривает до двух лет лишения свободы. На уточняющий вопрос журналистов адвокат ответила, что в исключительных случаях Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет даже по таким статьям назначать самую жесткую меру пресечения – арест.

Расследователя обвиняют в незаконном пересечении российской границы (ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ). Фабула дела пока неизвестна.

На такое решение суда Грозев отреагировал в Twitter.

"После четырех месяцев нахождения в российском розыске без объяснения, в чем заключалось мое предполагаемое преступление, теперь ФСБ обнародовала его: меня обвиняют в том, что я помогал журналисту [и основателю издания The Insider Роману] Доброхотову покинуть Россию в 2021 году, чтобы избежать тюремного заключения", – написал он.

But seriously, after four months of being on Russia's wanted list without an explanation of what my would-be crime was, now the FSB made it public: the accuse me of having helped journalist @Dobrokhotov leave Russia in 2021 to avoid being thrown in jail. https://t.co/JvlT7jV16p — Christo Grozev (@christogrozev) April 21, 2023

Позже в тот же день министерство юстиции страны-агрессора России признало Грозева "иностранным агентом", сообщила "Газета.Ru".