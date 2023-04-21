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В России заочно арестовали журналиста Bellingcat Грозева и признали его "иноагентом"

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Грозева обвиняют в незаконном пересечении российской границы
Грозева обвиняют в незаконном пересечении российской границы
Фото: EPA

В России Лефортовский районный суд Москвы 21 апреля заочно арестовал болгарского журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева. Об этом сообщила "Медиазона".

Заседание проходило в закрытом режиме. Интересы Грозева представляет адвокат Вероника Полякова. Она уточнила, что Грозев арестован заочно на два месяца. При этом защитница не смогла раскрыть детали обвинения, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

Статья, по которой обвиняют Грозева, предусматривает до двух лет лишения свободы. На уточняющий вопрос журналистов адвокат ответила, что в исключительных случаях Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет даже по таким статьям назначать самую жесткую меру пресечения – арест.

Расследователя обвиняют в незаконном пересечении российской границы (ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ). Фабула дела пока неизвестна.

На такое решение суда Грозев отреагировал в Twitter.

"После четырех месяцев нахождения в российском розыске без объяснения, в чем заключалось мое предполагаемое преступление, теперь ФСБ обнародовала его: меня обвиняют в том, что я помогал журналисту [и основателю издания The Insider Роману] Доброхотову покинуть Россию в 2021 году, чтобы избежать тюремного заключения", – написал он.

Позже в тот же день министерство юстиции страны-агрессора России признало Грозева "иностранным агентом", сообщила "Газета.Ru".  

Контекст:

Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ.

В частности, в октябре 2022 года Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине

В декабре министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Грозева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Москва, арест, журналисты, Bellingcat, суд, Христо Грозев
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