В российском Новочеркасске ко Дню России вывесили баннеры с одной "с" в названии страны

Типография в Новочеркасске Ростовской области России подготовила ко Дню России баннеры с ошибкой. Мэр города Юрий Лысенко удивлен тем, как грубую ошибку не заметили ни работники типографии, ни монтажники, вешавшие баннеры на остановках, ни ответственные лица администрации города.

В российском Новочеркасске (Ростовская область) ко Дню России, который отмечается 12 июня, на улицах вывесили баннеры с ошибкой в названии страны – вместо двух "с" с одной. Фото на своей странице в Facebook обнародовал мэр города Юрий Лысенко.

"Вчера многие из вас прислали мне в личных сообщениях фотографии поздравительных баннеров ко Дню России, в тексте которых была допущена грубейшая ошибка. Большинство моих собеседников были уверены, что эти изображения фейковые. К сожалению, я вынужден признать, что все фото подлинные и ошибка в баннерах действительно была", – написал Лысенко 13 июня.

По его словам, из-за опечатки дизайнера все 15 заказанных баннеров были напечатаны с ошибкой, что выяснилось уже после того, как поздравления были размещены на остановках в центре города.

"Большое спасибо тем новочеркасцам, которые не ограничились шутками и гневными комментариями в социальных сетях и оперативно сообщили о допущенной оплошности в администрацию города. Благодаря их бдительности, ошибка была исправлена в кратчайшие сроки. Через пару часов все баннеры были демонтированы, а утром 12 июня вместо них уже висели исправленные поздравления", – подчеркнул мэр.

Он выразил удивление тем фактом, что грубую ошибку не заметили ни руководители фирмы, ни работники типографии, ни монтажники, вешавшие баннеры на остановках, ни ответственные лица администрации. Лысенко пообещал, что по итогам проверки все причастные к этому инциденту будут "строго" наказаны.

12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.