В Россию попадают почти любые санкционные товары – СМИ

Эти товары используются для производства ракет и других видов оружия, говорится в материале.

Как удалось узнать расследователям, с начала 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний на сумму более $502 млн.

Кроме того как минимум на $171 млн было импортировано запчастей для гражданской авиации. Четыре крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", S7, "Победа" и "Россия" – с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолетов на $47 млн, $35 млн, $13 млн и $15 млн соответственно, пишет "Верстка".

Только с 25 февраля в Россию было ввезено iPhone на сумму более $389 млн. В основном они заказывались из ОАЭ, говорится в материале. При этом речь идет только об официально задекларированных через таможню поставках, часть смартфонов попадает в Россию в серую, отметили расследователи.

В Россию продолжает попадать и другая электроника, в частности техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Как сказано в материале, с начала 2023 года в страну было ввезено техники на сумму более $88 млн. Отправляли сервера и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие и тайские, эмиратские фирмы.

Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более $169 млн и $35 млн соответственно, сказано в статье.

Инфографика: verstka.media

Как рассказали источники СМИ, для доставки подсанкционных товаров, регистрируется компания, которые занимаются параллельным импортом. Затем она либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию, объясняется в материале. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы, но вариант с иностранцем надежней, посколько некоторые поставщики это проверяют.

Реэкспортеры предпочитают регистрировать компании в нейтральной стране с крупной экономикой и активной международной торговлей, как Китай и Турция.активно используются ОАЭ и страны бывшего Советского союза, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан.

Инфографика: verstka.media