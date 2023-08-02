В Россию попадают почти любые санкционные товары – СМИ

Эти товары используются для производства ракет и других видов оружия, говорится в материале.
Как удалось узнать расследователям, с начала 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний на сумму более $502 млн.
Кроме того как минимум на $171 млн было импортировано запчастей для гражданской авиации. Четыре крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", S7, "Победа" и "Россия" – с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолетов на $47 млн, $35 млн, $13 млн и $15 млн соответственно, пишет "Верстка".
Только с 25 февраля в Россию было ввезено iPhone на сумму более $389 млн. В основном они заказывались из ОАЭ, говорится в материале. При этом речь идет только об официально задекларированных через таможню поставках, часть смартфонов попадает в Россию в серую, отметили расследователи.
В Россию продолжает попадать и другая электроника, в частности техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Как сказано в материале, с начала 2023 года в страну было ввезено техники на сумму более $88 млн. Отправляли сервера и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие и тайские, эмиратские фирмы.
Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более $169 млн и $35 млн соответственно, сказано в статье.
Как рассказали источники СМИ, для доставки подсанкционных товаров, регистрируется компания, которые занимаются параллельным импортом. Затем она либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию, объясняется в материале. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы, но вариант с иностранцем надежней, посколько некоторые поставщики это проверяют.
Реэкспортеры предпочитают регистрировать компании в нейтральной стране с крупной экономикой и активной международной торговлей, как Китай и Турция.активно используются ОАЭ и страны бывшего Советского союза, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан.
Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
РФ находит возможности обходить санкции, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.