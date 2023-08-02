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В Россию попадают почти любые санкционные товары – СМИ

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РФ импортировала западных чипов на $502 млн
РФ импортировала западных чипов на  $502 млн
Фото: depositphotos.com

За последние полгода страна-агрессор Россия импортировала запрещенные к ввозу товары через ОАЭ, Турцию, Китай и страны бывшего Советского союза. Об этом говорится в расследовании "Верстки", опубликованном 31 июля.

Эти товары используются для производства ракет и других видов оружия, говорится в материале.

Как удалось узнать расследователям, с начала 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний на сумму более $502 млн.

Кроме того как минимум на $171 млн было импортировано запчастей для гражданской авиации. Четыре крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", S7, "Победа" и "Россия" – с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолетов на $47 млн, $35 млн, $13 млн и $15 млн соответственно, пишет "Верстка". 

Только с 25 февраля в Россию было ввезено iPhone на сумму более $389 млн. В основном они заказывались из ОАЭ, говорится в материале. При этом речь идет только об официально задекларированных через таможню поставках, часть смартфонов попадает в Россию в серую, отметили расследователи.

В Россию продолжает попадать и другая электроника, в частности техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Как сказано в материале, с начала 2023 года в страну было ввезено техники на сумму более $88 млн. Отправляли сервера и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие и тайские, эмиратские фирмы. 

Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более $169 млн и $35 млн соответственно, сказано в статье.

Инфографика: verstka.media
Инфографика: verstka.media

Как рассказали источники СМИ, для доставки подсанкционных товаров, регистрируется компания, которые занимаются параллельным импортом. Затем она либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию, объясняется в материале. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы, но вариант с иностранцем надежней, посколько некоторые поставщики это проверяют.

Реэкспортеры предпочитают регистрировать компании в нейтральной стране с крупной экономикой и активной международной торговлей, как Китай и Турция.активно используются ОАЭ и страны бывшего Советского союза, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан.

Инфографика: verstka.media
Инфографика: verstka.media

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Турция, Китай, оружие, Казахстан, санкции, ОАЭ, экономика, iPhone, импорт, авиация, Армения, экспорт, Гонконг, расследование, страна-агрессор, Dell, Intel
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