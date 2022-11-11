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Компания L'Oreal, владеющая брендами Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, заявила, что не собирается возвращать их в Россию

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В L'Oreal опровергли, что принадлежащие ей бренды возвращаются в РФ
В L'Oreal опровергли, что принадлежащие ей бренды возвращаются в РФ
Фото: depositphotos.com

Марки косметики и парфюмерии, принадлежащие французской компании L'Oreal, не вернутся на российский рынок. Об этом написало 7 ноября российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление компании.

Так, компания, владеющая брендами Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, заявила, что позиция не изменилась и сообщения о ее готовности возобновить поставки в Россию не соответствуют действительности.

Отмечается, что компания временно закрыла все свои магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под своим брендом, приостановила инвестиции в отраслевые и национальные российские СМИ. Также L'Oreal больше не продает в РФ "большинство своих брендов", реализуя лишь основные товары для ежедневного использования.

9 ноября в министерстве промышленности и торговли России заявили, что ряд марок косметики и парфюмерии, принадлежащих французской L'Oreal, якобы вернутся на российский рынок. Ведомство отметило, что запрещает так называемый параллельный импорт (практикуемый в РФ после введения санкций ввоз продукции без согласия правообладателя. – "ГОРДОН") парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку эти марки готовы возобновить поставки в Россию.

Контекст:

В марте агентство Reuters сообщило, что косметический гигант L'Oreal временно закрывает свои магазины и онлайн-магазины в РФ из-за вторжения России в Украину.

В августе РФ внесла бренд в перечень параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.

Всего согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из-за войны в Украине из РФ уже ушло более 1200 компаний.

Теги: Россия, Украина, инвестиции, санкции, импорт, запрет, вторжение, торговля, война России против Украины, бренд, Yves Saint Laurent, L'Oreal, парфюм, косметика, компании
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