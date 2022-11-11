Компания L'Oreal, владеющая брендами Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, заявила, что не собирается возвращать их в Россию

В L'Oreal опровергли, что принадлежащие ей бренды возвращаются в РФ Фото: depositphotos.com

Так, компания, владеющая брендами Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, заявила, что позиция не изменилась и сообщения о ее готовности возобновить поставки в Россию не соответствуют действительности.

Отмечается, что компания временно закрыла все свои магазины, напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под своим брендом, приостановила инвестиции в отраслевые и национальные российские СМИ. Также L'Oreal больше не продает в РФ "большинство своих брендов", реализуя лишь основные товары для ежедневного использования.

9 ноября в министерстве промышленности и торговли России заявили, что ряд марок косметики и парфюмерии, принадлежащих французской L'Oreal, якобы вернутся на российский рынок. Ведомство отметило, что запрещает так называемый параллельный импорт (практикуемый в РФ после введения санкций ввоз продукции без согласия правообладателя. – "ГОРДОН") парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку эти марки готовы возобновить поставки в Россию.