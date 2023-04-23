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В Румынии сенатор, которая хотела аннексировать Буковину и остров Змеиный, крикнула "Слава Москве" на заседании парламента

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Шошоаке вспомнила Россию и Путина в перепалке по поводу проблем с интернетом
Шошоаке вспомнила Россию и Путина в перепалке по поводу проблем с интернетом
Фото: Diana Iovanovici-Șoșoacă / Facebook

Сенатор румынского парламента Диана Шошоаке во время перепалки на заседании парламента крикнула "Слава Москве!" Об этом сообщает 23 апреля Ziare.com.

Во время своего выступления Шошоаке возмутилась, что повестки дня заседания не было на сайте парламента, а ссылки на обсуждаемые документы не открывались.

"Нет, эти документы не были переданы. У них нет регистрационного номера. Нам только в 12.00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда открываем, смотрите, что появляется. [Ошибка] 404, каталог не найден. За что мы должны голосовать?" – заявила сенатор.

Ей ответил парламентарий Ионуц Моштяну, который под аплодисменты присутствующих отметил, что нужно изменить VPN, так как у нее он настроен на московский IP-адрес, из-за чего сайт парламента Румынии не работает.

Шошоаке заявила, что получила ноутбук от Сената.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, значит, эта палата находится на прямой связи с [президентом России Владимиром] Путиным, а VPN – из Москвы. Значит, Сенат путинский, это путинский ноутбук, с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да? Слава Москве!" – заявила сенатор.

Контекст:

21 марта Шошоаке представила законопроект с требованием "денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной". Она требует, чтобы Румыния аннексировала украинские территории, которые когда-то были частью Румынии. Среди таких территорий она назвала Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. После этого украинское Министерство иностранных дел инициировало введение санкций против Шошоаке.

Сенатор после решения Киева внести ее в санкционный список заявила, что Украина – это "фашистское государство", откуда ей угрожают расправой, сообщает Digi24. Она сказала, что румынское меньшинство в Украине якобы "систематически и программно уничтожается в процессе этнических чисток" и что его "насильно украинизируют".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Румыния, Москва, скандал, сенатор
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