В Румынии сенатор, которая хотела аннексировать Буковину и остров Змеиный, крикнула "Слава Москве" на заседании парламента

Во время своего выступления Шошоаке возмутилась, что повестки дня заседания не было на сайте парламента, а ссылки на обсуждаемые документы не открывались.

"Нет, эти документы не были переданы. У них нет регистрационного номера. Нам только в 12.00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда открываем, смотрите, что появляется. [Ошибка] 404, каталог не найден. За что мы должны голосовать?" – заявила сенатор.

Ей ответил парламентарий Ионуц Моштяну, который под аплодисменты присутствующих отметил, что нужно изменить VPN, так как у нее он настроен на московский IP-адрес, из-за чего сайт парламента Румынии не работает.

Шошоаке заявила, что получила ноутбук от Сената.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, значит, эта палата находится на прямой связи с [президентом России Владимиром] Путиным, а VPN – из Москвы. Значит, Сенат путинский, это путинский ноутбук, с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да? Слава Москве!" – заявила сенатор.