Сийярто выступил на фоне карты "Великой Венгрии". В Румынии это назвали "отвратительным и возмутительным"

Издание отмечает, что мероприятие называлось "Мир и безопасность", а карта, на которой венгерскими указаны части нынешних Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины, размещалась на основном баннере.

* Peter Szijjártó ha definito la NATO una "bolla transatlantica " sullo sfondo della mappa della "grande Ungheria"



A un evento organizzato dal partito al governo Fidesz, il capo del ministero degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó, ha parlato sullo sfondo di una mappa… pic.twitter.com/sTj7oh9GnA — Gianluca (@Gianl1974) April 20, 2023

Появление карты прокомментировал в Twitter депутат Европарламента от Румынии Влад Георге.

"Венгрия – страна-член ЕС – подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС. [...] Это отвратительно и возмутительно", – написал политик.

Hungary (a Member State) is undermining Romania's sovereignty (another Member State) *



In the pic attached you can see the flag of Great Hungary, which includes a region belonging to * !!



This is disgusting & outrageous! @PM_ViktorOrban #Hungary #Romania #EU #sovereignty pic.twitter.com/4gLZZN1wFg — MEP Vlad Gheorghe (@VladDanGheorghe) April 20, 2023

Венгерские топ-политики уже попадали в скандалы, связанные с картой "Великой Венгрии". В частности, осенью 2022 года шарф с подобной картой был на премьер-министре Венгрии Викторе Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызывали в МИД Украины и потребовали извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.