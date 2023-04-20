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ПОЛИТИКА

Сийярто выступил на фоне карты "Великой Венгрии". В Румынии это назвали "отвратительным и возмутительным"

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Сийярто выступал на мероприятии, посвященном безопасности
Сийярто выступал на мероприятии, посвященном безопасности
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии правящей партии "Фидес" выступал рядом с баннером, на котором была нарисована карта так называемой Великой Венгрии. Об этом 20 апреля сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что мероприятие называлось "Мир и безопасность", а карта, на которой венгерскими указаны части нынешних Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины, размещалась на основном баннере.

Появление карты прокомментировал в Twitter депутат Европарламента от Румынии Влад Георге.

"Венгрия – страна-член ЕС – подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС. [...] Это отвратительно и возмутительно", – написал политик.

Венгерские топ-политики уже попадали в скандалы, связанные с картой "Великой Венгрии". В частности, осенью 2022 года шарф с подобной картой был на премьер-министре Венгрии Викторе Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызывали в МИД Украины и потребовали извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика".  "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.

Контекст:

Термин "Великая Венгрия" используют для обозначения территорий, которые входили в состав Королевства Венгрия и которые Будапешт потерял по Трианонскому договору, подписанному между Венгрией как одной из стран, проигравших войну, и странами-победителями, пишет "Главком".  

Как отмечает "Укринформ", это широкое общее понятие, связанное с венгерским ревизионизмом. Его цель – восстановить границы, которые были у Королевства Венгрия до Первой мировой войны, или по крайней мере вернуть контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Румыния, Венгрия, МИД Венгрии, история, карта, безопасность, Петер Сийярто
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