В Румынии загорелась больница для больных COVID-19, погибло по меньшей мере 10 человек

По предварительным данным, пожар в больнице для инфицированных коронавирусом в румынском городе Пьятра-Нямц произошел вследствие короткого замыкания.

14 ноября в румынском городе Пьятра-Нямц произошел пожар в больнице, где лечат инфицированных коронавирусом, известно уже о 10 погибших и семи пострадавших. Об этом сообщает Mediafax.ro.

Возгорание случилось в отделении интенсивной терапии. Пожар уже потушили.

Среди пострадавших – два врача и две медсестры.

Один из медиков – дежурный врач – находится в тяжелом состоянии, его перевели в больницу в Бухаресте. Он пытался спасти пациентов и получил множественные ожоги.

Представители властей назвали предварительную причину пожара – короткое замыкание, пишет Aleph News.

Все погибшие – инфицированные коронавирусом, они были подключены к кислороду.

По состоянию на 14 ноября в Румынии зарегистрировано более 353 тыс. случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии в стране скончались 8684 пациента с COVID-19.