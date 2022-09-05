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В Саскачеване двое подозреваемых убили 10 и ранили 15 человек. Это одно из самых массовых убийств в истории Канады

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Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, которые подозреваются в убийстве 10 человек, остаются на свободе
Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, которые подозреваются в убийстве 10 человек, остаются на свободе
Фото: rcmp.ca

Полиция Канады разыскивает 31-летнего Дэмиена Сандерсона и 30-летнего Майлза Сандерсона, подозреваемых в убийстве 10 и ранении 15 человек на территории общины канадских индейцев кри Джеймс Смит и в соседней деревне Уэлдон (провинция Саскачеван). Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным королевской канадской конной полиции, нападения произошли 4 сентября в 13 местах на территории племени кри Джеймс Смит и в Уэлдоне. Помощник комиссара конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор сказала, что некоторые из жертв, по-видимому, были мишенью подозреваемых, другие, вероятно, стали случайными жертвами.

Подозреваемые на данный момент остаются на свободе. Предполагается, что они скрылись на черном Nissan Rogue. В последний раз их видели в Реджайне (столица Саскачевана), заявили в полиции.

"Если вы находитесь в районе Реджайны, примите меры предосторожности и подумайте о том, чтобы укрыться на месте. Не покидайте безопасное место. Не приближайтесь к подозрительным лицам. Не подбирайте попутчиков. Сообщайте о подозрительных лицах, чрезвычайных ситуациях или информацию по телефону 911. Не раскрывайте местонахождение полиции", – говорится в сообщении полиции.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал нападения в Саскачеване "ужасающими".

"Атаки в Саскачеване – ужасающие и душераздирающие. Я думаю о тех, кто потерял любимых, и о тех, кто был ранен", – написал он в Twitter.

Глава Федерации суверенных коренных народов, сообщает AP, предположил, что нападения могли быть связаны с наркобизнесом. Агентство отмечает, что событие в Саскачеване – одно из самых массовых убийств в истории Канады.

Как пишет The New York Times, в провинции объявлено чрезвычайное положение – как минимум до 30 сентября.

Теги: Канада, убийство, полиция, Джастин Трюдо, подозрение
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