В Сенат США внесли проект резолюции по признанию войны РФ против Украины геноцидом

Группу возглавляет сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш и сенатор от Демократической партии Бен Кардин.
"Спустя год жестокой и неоправданной войны [президента РФ Владимира] Путина против Украины совершенно очевидно, что Россия совершает геноцид", – заявил Риш.
В резолюции говорится, что российское вторжение в Украину соответствует пяти положениям, определяющим геноцид, изложенным в глобальном договоре о запрете геноцида, подписанном в 1948 году. Это:
Резолюция также призывает поддержать международные трибуналы и расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Россией.
"Я лично видел зверства в июне прошлого года во время моего визита в Украину, и каждый день появляются новые сообщения о бесчеловечных действиях, совершенных российскими солдатами против невинного украинского народа. Пришло время правительству США назвать это тем, чем оно является, и работать с нашими союзниками над расследованием и привлечением к ответственности виновных в этой жестокости", – сказал Риш.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания постоянного совета ОБСЕ 28 октября, что действия России в войне против Украины подпадают под определение геноцида.
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий РФ против Украины геноцидом 7 декабря 2022 года.