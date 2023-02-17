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В Сенат США внесли проект резолюции по признанию войны РФ против Украины геноцидом

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Абсолютно очевидно, что Россия совершает геноцид сенатор Риш
Абсолютно очевидно, что Россия совершает геноцид – сенатор Риш
Фото: EPA

Группа сенаторов внесла в Сенат проект резолюции, в которой война России против Украины признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщило издание HuffPost 16 февраля.

Группу возглавляет сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш и сенатор от Демократической партии Бен Кардин.

"Спустя год жестокой и неоправданной войны [президента РФ Владимира] Путина против Украины совершенно очевидно, что Россия совершает геноцид", – заявил Риш.

В резолюции говорится, что российское вторжение в Украину соответствует пяти положениям, определяющим геноцид, изложенным в глобальном договоре о запрете геноцида, подписанном в 1948 году. Это:

  • массовые убийства представителей украинского народа; 
  • причинение тяжких телесных или психических травм представителям украинского народа;
  • умышленное причинение украинскому народу условий жизни, рассчитанных на то, чтобы вызвать их физическое уничтожение полностью или частично;
  • введение мер, направленных на предотвращение рождаемости;
  • насильственное массовое перемещение миллионов украинских мирных жителей, сотни тысяч из которых дети.

Резолюция также призывает поддержать международные трибуналы и расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Россией.

"Я лично видел зверства в июне прошлого года во время моего визита в Украину, и каждый день появляются новые сообщения о бесчеловечных действиях, совершенных российскими солдатами против невинного украинского народа. Пришло время правительству США назвать это тем, чем оно является, и работать с нашими союзниками над расследованием и привлечением к ответственности виновных в этой жестокости", – сказал Риш.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.  

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания постоянного совета ОБСЕ 28 октября, что действия России в войне против Украины подпадают под определение геноцида.

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий РФ против Украины геноцидом 7 декабря 2022 года.

Теги: Россия, Украина, геноцид, Сенат США, преступление, резолюция, война России против Украины, Бен Кардин, Джеймс Риш
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