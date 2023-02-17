В Сенат США внесли проект резолюции по признанию войны РФ против Украины геноцидом

Группу возглавляет сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш и сенатор от Демократической партии Бен Кардин.

"Спустя год жестокой и неоправданной войны [президента РФ Владимира] Путина против Украины совершенно очевидно, что Россия совершает геноцид", – заявил Риш.

В резолюции говорится, что российское вторжение в Украину соответствует пяти положениям, определяющим геноцид, изложенным в глобальном договоре о запрете геноцида, подписанном в 1948 году. Это:

массовые убийства представителей украинского народа;

причинение тяжких телесных или психических травм представителям украинского народа;

умышленное причинение украинскому народу условий жизни, рассчитанных на то, чтобы вызвать их физическое уничтожение полностью или частично;

введение мер, направленных на предотвращение рождаемости;

насильственное массовое перемещение миллионов украинских мирных жителей, сотни тысяч из которых дети.

Резолюция также призывает поддержать международные трибуналы и расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Россией.

"Я лично видел зверства в июне прошлого года во время моего визита в Украину, и каждый день появляются новые сообщения о бесчеловечных действиях, совершенных российскими солдатами против невинного украинского народа. Пришло время правительству США назвать это тем, чем оно является, и работать с нашими союзниками над расследованием и привлечением к ответственности виновных в этой жестокости", – сказал Риш.



