В Северной Корее устроили войну с частными парикмахерскими. Власти считают, что они "пропагандируют индивидуализм"

Частные парикмахерские, барбершопы и салоны красоты пользовались особой популярностью у корейской молодежи, поскольку там делали любые стрижки, а не только те, что входят в утвержденный список государственных парикмахерских.



Власти обвинили частные салоны красоты в "антисоциалистическом поведении", пропагандирующем индивидуализм, а их форму заработка назвали незаконной, поскольку частные салоны не платят налоги.



Частные мастера красоты в Северной Корее теперь не могут работать под угрозой штрафа в размере 100 тыс. вон или уголовного наказания.