В Северной Корее заменили главу МИД – СМИ

В Северной Корее поменяли министра иностранных дел. Об этом со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщил 18 января NK News.
Собеседники издания отметили, что вместо Ли Ен Хо назначили Ри Сон Гвона, появление которого во главе МИД может существенно повлиять на дипломатическую позицию КНДР в будущем.
Официально Пхеньян не объявлял имя преемника, это могут сделать 23 января на мероприятии для дипломатов.
Ри Сон Гвон в качестве главы северокорейской делегации "играл видную роль" на прошедших в 2018 году межкорейских переговорах.
Ли Ен Хо возглавлял МИД Северной Кореи с 2016 года.
–