В Северной Корее заменили главу МИД – СМИ

По данным источников NK News, увольнение главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо и назначение на эту должность Ри Сон Гвона может существенное повлиять на будущую дипломатическую позицию страны.

О назначении Ри Сон Гвона могут объявить 23 января Фото: ЕРА

В Северной Корее поменяли министра иностранных дел. Об этом со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщил 18 января NK News.

Собеседники издания отметили, что вместо Ли Ен Хо назначили Ри Сон Гвона, появление которого во главе МИД может существенно повлиять на дипломатическую позицию КНДР в будущем.

Официально Пхеньян не объявлял имя преемника, это могут сделать 23 января на мероприятии для дипломатов.

Ри Сон Гвон в качестве главы северокорейской делегации "играл видную роль" на прошедших в 2018 году межкорейских переговорах.

Ли Ен Хо возглавлял МИД Северной Кореи с 2016 года.

–