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Ким Чен Ын заявил, что безопасность КНДР нужно обеспечить "наступательными мерами"

По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, наступательные меры нужны, чтобы полностью защитить "суверенитет и безопасность Северной Кореи в сложившейся ситуации".

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Ким Чен Ын призвал к борьбе с "антисоциализмом" в мире
Фото: ЕРА

Лидер КНДР Ким Чен Ын на собрании центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи потребовал обеспечить безопасность страны посредством "наступательных мер", сообщает 30 декабря государственное северокорейское информагентство ЦТАК.

Задачи об обеспечении "наступательных мер" лидер КНДР поставил для оборонной промышленности, вооруженных сил страны и министерства иностранных дел Северной Кореи.

По словам Ким Чен Ына, такие меры нужны, чтобы "полностью защитить суверенитет и безопасность Северной Кореи в сложившейся ситуации".

Он также призвал к борьбе с "антисоциализмом" в мире.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет. 

Трамп отметил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.

5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.

В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.

7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США. Напряженность между странами возросла в преддверии установленного Северной Кореей срока на конец года: Пхеньян призвал Соединенные Штаты не настаивать на односторонней денуклеаризации, а также потребовал отмены санкций. В КНДР высказали мнение, что "длительный и содержательный диалог", к которому стремятся США, является уловкой, которая позволяет сэкономить время в связи с возможным переизбранием Дональда Трампа президентом США в 2020 году.

8 декабря Пхеньян заявил о проведении "очень важных испытаний" на северокорейском космодроме.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, наступление, безопасность, суверенитет
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