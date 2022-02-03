В Швеции отменяют почти все карантинные ограничения

Среди оставшихся в Швеции ограничений – рекомендация оставаться дома при симптомах COVID-19 Фото: EPA

В стране перестанут действовать требования по ношению защитных масок в общественном транспорте при наличии большого числа пассажиров, рекомендация дистанционной работы и "смешанного" формата обучения для студентов, советы избегать больших массовых мероприятий внутри помещений.

Среди оставшихся ограничений – рекомендация оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, если есть симптомы COVID-19, а невакцинированным рекомендуют избегать пребывания среди большого количества людей.