В Сирии в результате землетрясения погибли 430 человек – Минздрав страны

В Сирии в результате землетрясения получили ранения 1315 человек Фото: EPA

1315 человек получили ранения. Наибольше пострадали города Алеппо, Латакия и Хамо. Из столицы Дамаск в пострадавшие районы отправили 28 машин скорой помощи и семь мобильных клиник.

Страны НАТО и ЕС заявляли о готовности помочь Сирии и Турции справиться с последствиями землетрясений. Также, по информации агентства Sana, о готовности помощь Сирии заявили Китай, РФ, Алжир, Ливан. Кроме того, сирийское правительство обратилась за помощью к Израилю, сообщило Reuters. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что согласился направить помощь. Как отметило агентство, это "редкое сотрудничество между вражескими соседями".