В Сирии в результате землетрясения погибли 430 человек – Минздрав страны

1315 человек получили ранения. Наибольше пострадали города Алеппо, Латакия и Хамо. Из столицы Дамаск в пострадавшие районы отправили 28 машин скорой помощи и семь мобильных клиник.
# * _ * * # * _ * _ * * * * * الزلزال— * * * * - * (@SanaAjel) February 6, 2023
تصوير: # * _ *
* * : https://t.co/NVvARRnG13 pic.twitter.com/E6xSdFDBRz
Страны НАТО и ЕС заявляли о готовности помочь Сирии и Турции справиться с последствиями землетрясений. Также, по информации агентства Sana, о готовности помощь Сирии заявили Китай, РФ, Алжир, Ливан. Кроме того, сирийское правительство обратилась за помощью к Израилю, сообщило Reuters. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что согласился направить помощь. Как отметило агентство, это "редкое сотрудничество между вражескими соседями".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков был зафиксирован в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш (Турция), примерно за 100 км от границы с Сирией. Второе землетрясения магнитудой 7,6. произошло 13.24 в Эльбистане.
В Турции число погибших уже достигло 1014 человек, более 5 тыс. человек травмированы. Разрушены почти 3 тыс. зданий.