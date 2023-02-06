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В Сирии в результате землетрясения погибли 430 человек – Минздрав страны

В Сирии в результате землетрясения получили ранения 1315 человек
В Сирии в результате землетрясения  получили ранения 1315 человек
Фото: EPA

В Сирии в результате землетрясения, эпицентр которого был в Турции, погибло 430 человек. Об этом 6 февраля сообщило агентство Sana со ссылкой на данные местного Министерства здравоохранения.

1315 человек получили ранения. Наибольше пострадали города Алеппо, Латакия и Хамо. Из столицы Дамаск в пострадавшие районы отправили 28 машин скорой помощи и семь мобильных клиник.

Страны НАТО и ЕС заявляли о готовности помочь Сирии и Турции справиться с последствиями землетрясений. Также, по информации агентства Sana, о готовности помощь Сирии заявили Китай, РФ, Алжир, Ливан. Кроме того, сирийское правительство обратилась за помощью к Израилю, сообщило Reuters. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что согласился направить помощь. Как отметило агентство, это "редкое сотрудничество между вражескими соседями".

Контекст:

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков был зафиксирован в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш (Турция), примерно за 100 км от границы с Сирией. Второе землетрясения магнитудой 7,6. произошло 13.24 в Эльбистане.

В Турции число погибших уже достигло 1014 человекболее 5 тыс. человек травмированы. Разрушены почти 3 тыс. зданий.  

Теги: Турция, Ливан, землетрясение, Биньямин Нетаньяху, Алжир, Алеппо, Дамаск
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