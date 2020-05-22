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В США арестовали бывшего спецназовца и его сына по делу о побеге экс-главы Nissan из Японии в Ливан

По данным следствия, бывший военнослужащий сил специального назначения армии США Майкл Тейлор, его сын Питер Тейлор и еще один фигурант дела в декабре 2019 года помогли бывшему гендиректору компании Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии в Ливан, используя футляр для музыкальных инструментов. В Японии Гона обвиняют в финансовых махинациях.

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Гон сбежал из Японии на частном самолете
Гон сбежал из Японии на частном самолете
Фото: EPA

В США задержали двух человек по делу о побеге из Японии в Ливан бывшего генерального директора автомобилестроительной компании Nissan Карлоса Гона, сообщил 20 мая телеканал CNN со ссылкой на судебные материалы. 

В Японии Гона обвиняют в финансовых махинациях, он находился под подпиской о невыезде.

Задержанные – бывший спецназовец Майкл Тейлор и его сын Питер Тейлор. По данным газеты The Wall Street Journal, Майкл Тейлор раньше служил в силах специального назначения армии США (известны также как "зеленые береты"). В деле есть третий фигурант – Жорж-Антуан ­Зайек, но его процессуальный статус пока неясен.

По данным следствия, Питер Тейлор встречался с Гоном в Японии по крайней мере семь раз за несколько месяцев до побега. В конце декабря 2019 года Питер Тейлор прилетел в Токио и встретился с Гоном в отеле Grand Hyatt. В это же время Майкл Тейлор и ­Зайек прилетели в Осаку на частном самолете. У них были с собой два больших черных ящика.

29 декабря 2019 года, по мнению правоохранителей, Гон покинул Японию в одном из ящиков. Его переносили Майкл Тейлор и Зайек. Багаж в аэропорту без досмотра загрузили в частный самолет, который вылетел в Турцию. Как сказано в судебных материалах, ящики выглядели как футляры для музыкальных инструментов, а Майкл Тейлор и Зайек представились работникам аэропорта музыкантами.

Два дня спустя, 31 декабря, Гон публично объявил, что он сбежал Ливан (в этой стране он вырос). 

Агентство Reuters отметило, что Тейлоров задержали в штате Массачусетс по требованию Японии, которая в январе выдала ордер на их арест. Правоохранители решили задержать их, поскольку получили информацию, что на 20 мая Питер Тейлор забронировал билет на самолет в Ливан. 20 мая суд арестовал Тейлоров. В американской прокуратуре заявили, что Япония планирует официально добиваться их экстрадиции "как можно быстрее".

The Boston Globe выяснило, что в начале 1980-х годов спецназовец Майкл Тейлор служил в Ливане. В 1983 году он покинул армию, позже основал охранную фирму. К нему часто обращалась за помощью в случае, "если нужно было выбраться из опасных ситуаций", таких как похищение. Например, в 2009 году он помог вернуть из плена талибов в Афганистане репортера издания New York Times Дэвида Роде.

В мае в Турции утвердили обвинительные заключения в отношении семи человек, в том числе четырех пилотов, которых подозревают в причастности к побегу Гона.

Гон является фигурантом дела о нарушении закона о финансовых инструментах, его подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около $93 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях. В ноябре 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности. 

В феврале Nissan подал иск против Гона. Компания требует вернуть $90 млн, которые экс-менеджер потратил на личные цели (например, использование корпоративных самолетов, аренду зарубежной жилой недвижимости, выплаты сестре и личному адвокату в Ливане). 

Сам Гон считает обвинения в умышленном сокрытии доходов необоснованными.

Теги: США, Ливан, Япония, побег, Nissan, Карлос Гон
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