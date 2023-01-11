В США из-за сбоя в системе оповещения о полетах тысячи рейсов задержались или были отменены

Тысячи рейсов внутри и из США были отменены из-за сбоя Фото: depositphotos.com

Приказ приостановить все внутренние вылеты агентство выдало примерно в 7.15 по североамериканскому восточному времени (14.15 по Киеву).

"FAA все еще работает над полным восстановлением системы уведомлений о воздушных миссиях после сбоя. FAA приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 9.00, чтобы агентство могло проверить целостность информации о рейсе и безопасности", – говорилось в сообщении.

С 8.15 (15.15 по Киеву) агентство начало постепенно возобновлять работу NOTAM. В частности, полеты возобновились в аэропортах Newark Liberty и Atlanta Hartsfield-Jackson из-за загруженности воздушного движения в этих районах.

В 8.50 (15.50 по Киеву) FAA сообщило, что отменяет приказ об остановке рейсов и нормальное воздушное движение возобновляется по всей стране.

По данным онлайн-трекера полетов FlightAware, более 6400 рейсов внутри США и из США были задержаны по состоянию на 11.15 EST (18.15 по Киеву). Более тысячи рейсов были отменены.

FAA продолжает выяснять причину проблемы с системой оповещений. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в Twitter, что пока что нет никаких доказательств кибератаки на NOTAM.

Она добавила, что президент Штатов Джо Байден поручил министерству транспорта провести полное расследование причин неполадки.

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) January 11, 2023

Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что ФБР также не видит никаких доказательств того, что сбой был вызван кибератакой.

Глава Ассоциации путешествий США Джефф Фриман заявил, что сбой системы FAA является явным признаком того, что транспортная сеть США "отчаянно нуждается в значительной модернизации".