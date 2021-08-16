В США изучают, можно ли считать Россию страной с рыночной экономикой

"В рамках расследования [дела о занижении] рыночной стоимости растворов аммиачной селитры из России мы обнаружили, что заявитель представил достаточные доказательства министерству торговли, чтобы изучить вопрос о продолжении рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", – сказано в тексте документа.

Письменные комментарии и информацию по этому поводу можно предоставить до 30 августа этого года, добавили в министерстве.