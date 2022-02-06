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В США мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой

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Погибших обнаружили в двух локациях
Погибших обнаружили в двух локациях
Скриншот: WFAA / YouTube

6 февраля в американском штате Техас 41-летний мужчина открыл стрельбу по своим родственникам и ребенком бывшей девушки, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей власти.

Стрельба велась в двух локациях. В доме в городе Корсикана полиция обнаружила тела 61-летней матери стрелявшего и его 68-летнего отчима. В больницы также попали двое раненых.

В 30 километрах от Корсиканы, в городе Фрост, были найдены еще один раненый (в него стреляли несколько раз) и двое погибших – 21-летний сын стрелка и четырехлетний сын его бывшей девушки.

Полиция выяснила, что стрелок передвигается на автомобиле, отследила его перемещение с помощью навигационной системы и служба мониторинга отключила машину за пределами населенных пунктов.

Когда на место прибыли стражи порядка, то нашли водителя с огнестрельным ранением, нанесенным самому себе. Мертвым его объявили в больнице.

Причины стрельбы пока не озвучиваются, ведется следствие.

Теги: США, стрельба, полиция, раненые, самоубийство, Техас, погибшие, автомобиль, стрелок
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