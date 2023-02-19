В США мужчина застрелил шесть человек, в том числе бывшую жену и своих родственников

Подозреваемый Ричард Дейл Крам был вооружен дробовиком и двумя пистолетами.

Ему вменяют смерть водителя пикапа, припаркованного возле круглосуточного магазина, бывшей жены в ее доме (нынешний муж получил ранения), двух разнорабочих (один в машине, другой на дороге) возле дома Крама, а в доме по соседству – отчима подозреваемого и сестры отчима.

Всем погибшим – от 59 лет до 78 лет.

По данным полиции, подозреваемый преследовал также брата убитого водителя пикапа, пока тот не получил повреждения в лесистой местности.

Крама арестовала полиция, его обвинили в убийстве и отправили в тюрьму.

Причину стрельбы выясняют следователи. Шериф, прослуживший здесь 25 лет, говорит, что "не может припомнить никаких проблем с Крамом".