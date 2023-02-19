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В США мужчина застрелил шесть человек, в том числе бывшую жену и своих родственников

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Причину стрельбы выясняют правоохранители
Причину стрельбы выясняют правоохранители
Скриншот: WREG News Channel 3 / YouTube

В американском поселении Аркабутла (штат Миссисипи) 52-летний мужчина застрелил в разных местах шесть человек, сообщил 18 февраля шериф Брэд Лэнс, информирует агентство Associated Press.

Подозреваемый Ричард Дейл Крам был вооружен дробовиком и двумя пистолетами.

Ему вменяют смерть водителя пикапа, припаркованного возле круглосуточного магазина, бывшей жены в ее доме (нынешний муж получил ранения), двух разнорабочих (один в машине, другой на дороге) возле дома Крама, а в доме по соседству – отчима подозреваемого и сестры отчима.

Всем погибшим – от 59 лет до 78 лет.

По данным полиции, подозреваемый преследовал также брата убитого водителя пикапа, пока тот не получил повреждения в лесистой местности.

Крама арестовала полиция, его обвинили в убийстве и отправили в тюрьму.

Причину стрельбы выясняют следователи. Шериф, прослуживший здесь 25 лет, говорит, что "не может припомнить никаких проблем с Крамом".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, смерть, убийство, стрельба, полиция, арест, Миссисипи, погибшие, ранение, мужчины
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