ГОРДОН
 
 
МИР

В США назвали причину сбоя, из-за которого перенесли и отменили тысячи рейсов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 января на два часа запретили совершать гражданские полеты из-за сбоя в системе
11 января на два часа запретили совершать гражданские полеты из-за сбоя в системе
Фото: depositphotos.com

Федеральное управление авиации США (FAA) 11 января назвало предварительной причиной сбоя в работе системы оповещений полетов NOTAM поврежденный файл базы данных.

"FAA продолжает тщательную проверку, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных полетах (NOTAM). Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что пока нет никаких доказательств кибератаки.

"FAA усердно работает над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимает все необходимые шаги, чтобы предотвратить повторение подобных сбоев", – добавили в ведомстве.

Контекст:

Утром 11 января в США из-за сбоя в системе оповещений FAA временно прекратило все полеты гражданской авиации. Приказ действовал менее двух часов, однако из-за этого более 6400 рейсов внутри США и из США были задержаны, а более тысячи – отменены.

Система NOTAM отправляет пилотам предупреждения об условиях, которые могут повлиять на безопасность их полетов. Она отделена от системы управления воздушным движением, которая удерживает самолеты на безопасном расстоянии друг от друга, но это еще один важный инструмент для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает CNN.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, самолет, авиация, воздух, самолеты, безопасность, сбой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно". Ефросинина высказалась об украинской певице
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (214985)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (95880)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (73807)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (72520)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (68340)
6
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (63897)
7
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (43533)
8
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (41686)
 
 
 
 