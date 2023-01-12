В США назвали причину сбоя, из-за которого перенесли и отменили тысячи рейсов

"FAA продолжает тщательную проверку, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных полетах (NOTAM). Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что пока нет никаких доказательств кибератаки.

"FAA усердно работает над дальнейшим выявлением причин этой проблемы и предпринимает все необходимые шаги, чтобы предотвратить повторение подобных сбоев", – добавили в ведомстве.

Контекст:

Утром 11 января в США из-за сбоя в системе оповещений FAA временно прекратило все полеты гражданской авиации. Приказ действовал менее двух часов, однако из-за этого более 6400 рейсов внутри США и из США были задержаны, а более тысячи – отменены.

Система NOTAM отправляет пилотам предупреждения об условиях, которые могут повлиять на безопасность их полетов. Она отделена от системы управления воздушным движением, которая удерживает самолеты на безопасном расстоянии друг от друга, но это еще один важный инструмент для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает CNN.