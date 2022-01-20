В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

По ее данным, в автобусе, который находился возле городской академии Оливера, были только водитель и школьник.

Подросток получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь и позже скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

Ведется расследование, разыскивают двух подозреваемых.

Разыскиваемые в связи с инцидентом считаются "вооруженными и опасными", сообщает представительство CBS в Питтсбурге KDKA-TV.

Известно, что подозреваемые "были в масках и темной одежде и выглядели молодыми". Они подошли к автобусу и открыли огонь.

Из-за стрельбы в Питтсбурге перекрывали улицу и закрывали академию, возле которой произошел инцидент, отмечала в Twitter местная полиция.