В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

По ее данным, в автобусе, который находился возле городской академии Оливера, были только водитель и школьник.
Подросток получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь и позже скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.
Ведется расследование, разыскивают двух подозреваемых.
Разыскиваемые в связи с инцидентом считаются "вооруженными и опасными", сообщает представительство CBS в Питтсбурге KDKA-TV.
Известно, что подозреваемые "были в масках и темной одежде и выглядели молодыми". Они подошли к автобусу и открыли огонь.
Из-за стрельбы в Питтсбурге перекрывали улицу и закрывали академию, возле которой произошел инцидент, отмечала в Twitter местная полиция.
Police are on scene after a shooting incident outside Oliver Citywide Academy. One male victim was transported to the hospital in critical condition.— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 19, 2022
Brighton Road is closed to traffic from Marshall to California.
The school is on lockdown.
Updates will be provided. pic.twitter.com/FzdmVp9b3V