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В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

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Полиция ищет двух подозреваемых
Полиция ищет двух подозреваемых
Скриншот: pittsburgh.cbslocal.com

В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в результате обстрела школьного автобуса погиб 15-летний подросток. Об этом 19 января проинформировала мэрия Питтсбурга.

По ее данным, в автобусе, который находился возле городской академии Оливера, были только водитель и школьник.

Подросток получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь и позже скончался в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

Ведется расследование, разыскивают двух подозреваемых.

Разыскиваемые в связи с инцидентом считаются "вооруженными и опасными", сообщает представительство CBS в Питтсбурге KDKA-TV.

Известно, что подозреваемые "были в масках и темной одежде и выглядели молодыми". Они подошли к автобусу и открыли огонь.

Из-за стрельбы в Питтсбурге перекрывали улицу и закрывали академию, возле которой произошел инцидент, отмечала в Twitter местная полиция.

Теги: США, стрельба, полиция, больница, автобус, расследование, школьники, школы, подростки, погибшие, Питтсбург, грудь
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