В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации

Военные ВВС должны были до 2 ноября получить вакцину, но многие отказались. В итоге 27 летчиков были уволены, все они были на первом сроке службы. Также ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.

Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и уволили людей из-за отказа от вакцины.

По последним данным ВВС, более 1 тыс. летчиков отказались от вакцинации и более 4,7 тыс. просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.