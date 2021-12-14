В США уволили 27 военных ВВС за отказ от вакцинации

Военные ВВС должны были до 2 ноября получить вакцину, но многие отказались. В итоге 27 летчиков были уволены, все они были на первом сроке службы. Также ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.
Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и уволили людей из-за отказа от вакцины.
По последним данным ВВС, более 1 тыс. летчиков отказались от вакцинации и более 4,7 тыс. просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране с начала эпидемии подтвердили 49,8 млн случаев COVID-19, 817 тыс. человек умерли. Хотя бы одну прививку от болезни сделали 239 млн человек (72,1% населения), две – 202 млн (60,9%). Еще 54 млн американцев (26,9%) получили бустерную дозу.