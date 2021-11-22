В США 10 тыс. морпехов могут уволить из-за отказа от COVID-вакцинации – СМИ

По данным издания, 94% военнослужащих морской пехоты уже выполнили требование по вакцинации или находятся на пути к этому. Однако остальным уже слишком поздно начинать вакцинацию, они не успеют завершить ее к 28 ноября.

Это один из самых низких показателей по сравнению с другими видами ВС. Так, в сухопутных войсках 95% личного состава получили не менее одной дозы вакцины. В то же время в ВМС хотя бы одну дозу получили 99,7% военнослужащих.

Не согласны прививаться примерно 9,6 тыс. морских пехотинцев. Как отмечает издание, корпус морской пехоты не скрывал, что боролся с нерешительностью в отношении вакцины в своих рядах. В конце прошлого месяца официальные лица предъявили ультиматум: или прививка, или отставка.