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В США 10 тыс. морпехов могут уволить из-за отказа от COVID-вакцинации – СМИ

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9,6 тыс. морских пехотинцев отказались прививаться от коронавируса
9,6 тыс. морских пехотинцев отказались прививаться от коронавируса
Фото: EPA

Около 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США грозит увольнение, так как они до сих пор не привились от коронавируса. Отведенное для этого время истекает 28 ноября, сообщило 21 ноября издание The Washington Post.

По данным издания, 94% военнослужащих морской пехоты уже выполнили требование по вакцинации или находятся на пути к этому. Однако остальным уже слишком поздно начинать вакцинацию, они не успеют завершить ее к 28 ноября. 

Это один из самых низких показателей по сравнению с другими видами ВС. Так, в сухопутных войсках 95% личного состава получили не менее одной дозы вакцины. В то же время в ВМС хотя бы одну дозу получили 99,7% военнослужащих.

Не согласны прививаться примерно 9,6 тыс. морских пехотинцев. Как отмечает издание, корпус морской пехоты не скрывал, что боролся с нерешительностью в отношении вакцины в своих рядах. В конце прошлого месяца официальные лица предъявили ультиматум: или прививка, или отставка.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране с начала эпидемии подтвердили 47,6 млн случаев COVID-19, 770 тыс. человек умерли. Хотя бы одну прививку от болезни сделали 230 млн человек (69,4% населения), две – 196 млн (59,1%).

Теги: США, военные, вакцинация, морская пехота, увольнение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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