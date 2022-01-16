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В США в синагоге захватывали заложников, спецназ решил проблему – полиция

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Полиция сообщила о смерти захватывавшего заложников
Полиция сообщила о смерти захватывавшего заложников
Фото: Colleyville Police / Twitter

15 января в американском городе Колливилл (штат Техас) произошел захват заложников в синагоге. Об этом января проинформировала в Twitter полиция Колливилла.

В связи с происходящим правоохранители эвакуировали местных жителей из близлежащих кварталов, к решению проблемы привлекли спецназ и Федеральное бюро расследований.

https://www.facebook.com/colleyvillegovernment/posts/299271445572608

Через несколько часов полиция сообщила, что ситуация уже разрешилась.

"Ситуация в Колливилле разрешена спецназом, все заложники в безопасности. Мы продолжаем работать в партнерстве с ФБР, чтобы уточнить все детали", – сказано в твите.

Губернатор штата Грэг Эббот уточнил в Twitter, что заложники "живы и невредимы".

Перед этим он писал, что всего заложников четверо, одного из них освободили.

Associated Press отмечает, что заложников удерживали 10 часов, в результате действий полиции злоумышленник был убит. Кто именно в него стрелял, представители ФБР и полиции говорить отказались.

Правоохранители отметили, что инцидент не связан напрямую с еврейской общиной и захватывавший заложников мужчина, по имеющимся данным, не был "частью какого-либо более широкого плана".

Источники агентства утверждали, что захвативший заложников требовал освобождения из тюрьмы в Техасе подозреваемого в связях с "Аль-Каидой" пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики. С властями злоумышленник общался с помощью раввина, который позвонил другому раввину. У захватывавшего заложников якобы была бомба.

Полиция пока не раскрывает личность убитого.

Теги: США, полиция, тюрьма, раввин, ФБР, заложники, спецназ, Техас, захват заложников, синагога, бомба, мужчины
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