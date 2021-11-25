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Спецназ СБУ отработал сценарий нападения террористов и захвата заложников на Донбассе. Фоторепортаж

Сегодня 18.11
Служба безопасности Украины и другие силовые ведомства провели антитеррористические учения на прифронтовой территории – в Старобельске Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По легенде учений, преступники захватили сотрудников следственного изолятора в Старобельске и выдвинули требование – освобождение из-под стражи подельников. Но власть отказала – и террористы взорвали мост через реку Айдар. Бойцы Центра специальных операций СБУ нейтрализовали "террористов", освободили "заложников" и обезвредили взрывные устройства. Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, соорудив понтонную переправу, и локализовали последствия "диверсии". В учениях принимали участие региональные подразделения СБУ, Нацгвардия, ВСУ, Госспецсвязь, прокуратура, ГСЧС, центральные и местные органы власти. Учения признаны успешными.
Теги: СБУ, терроризм, Луганская область, террористы, спецназ, Старобельск, учения, Служба безопасности Украины
 

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