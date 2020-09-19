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В США загадочно погибли сотни тысяч перелетных птиц

С 1970 года США потеряли около 3 млрд птиц и стали свидетелями огромного сокращения численности насекомых.

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Одной из причин массовой гибели перелетных птиц в штате Нью-Мексико (США) биологи называют лесные пожары
Одной из причин массовой гибели перелетных птиц в штате Нью-Мексико (США) биологи называют лесные пожары
Фото: pixabay.com

В американском штате Нью-Мексико зафиксировали загадочную гибель сотен тысяч перелетных птиц. Биологи местного университета пытаются выяснить причину этого, сообщает CNN.

Впервые большое количество мертвых птиц обнаружили 20 августа на территории армейского ракетного полигона "Белые пески" и одноименного национального заповедника, рассказала журналистам издания профессор университетской кафедры рыбы, дикой природы и сохранения экологии.

Позже сотни мертвых птиц начали находить по всему штату, включая округа Донья-Ана, Хемес-Пуэбло, Розуэлл и Сокорро.

По словам Десмонд, это сотни тысяч и, возможно, миллионы мертвых птиц: синие дрозды, воробьи, черные дрозды, мухоловки, другие певчие птицы.

Как информируют местные жители, они видели птиц перед смертью. Те, которые обычно были в кустах и на деревьях, находились на земле в поисках пищи. Многие из них были вялыми и не реагировали на опасность, из-за этого массово попадали под движущийся автотранспорт.

Как сообщила Десмонд, на поле для гольфа ракетного полигона ласточки, которые в обычном состоянии постоянно находятся в воздухе, сидели на земле и подпускали к себе людей.

По мнению биологов, причиной гибели птиц могли стать лесные пожары в Калифорнии и других западных штатах, которые, возможно, вынудили их к ранней миграции.

Птицы могли не иметь достаточно жира, чтобы выжить, некоторым, возможно, пришлось изменить пути миграции, другие могли вдохнуть дым и получить повреждение легких, заявила Десмонд.

При этом пожары и засуха могут быть не единственной причиной массового мора птиц, считают ученые. Погибших птиц отправят в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Службы охраны рыб и диких животных США в Орегоне для вскрытия и определения причины их смерти.

По словам Десмонд, свою роль в случившемся сыграла климатическая нагрузка. По ее информации, с 1970 года США потеряли около 3 млрд птиц и стали свидетелями огромного сокращения численности насекомых.

На западном побережье США в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон с середины августа продолжаются масштабные лесные пожары, в результате которых погибло по меньшей мере 35 человек.

Огромные выбросы загрязнений в атмосферу из-за пожаров привели к тому, что густой дым от них достиг Европы.

Теги: США, экология, климат, лесные пожары, птицы, Нью-Мексико, биология, природа
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