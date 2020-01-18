В США женщину приговорили к 25 годам за убийство мужа глазными каплями. Она заявила о насилии в семье

53-летняя медсестра Лана Клейтон заявила, что "невольно" добавила в напиток мужа Стивена глазные капли и хотела, чтобы ему стало "некомфортно". По версии правоохранителей, отравив мужа, она забрала у него телефон и сожгла завещание.

16 января суд в Южной Каролине (США) приговорил 53-летнюю медсестру Лану Клейтон к 25 годам тюремного заключения за убийство мужа Стивена Клейтона глазными каплями. Об этом сообщает местный телеканал WSOC-TV.

Клейтон признала себя виновной в преднамеренном убийстве и манипуляции с доказательствами.

Сначала женщина рассказывала, что муж сам добавлял капли в воду для стимуляции работы кишечника. Позже, когда эксперты сочли такую версию неправдоподобной, она призналась в том, что летом 2018 года вылила в напиток мужа лекарство. Через несколько дней он скончался.

Клейтон сообщила в суде, что была седьмой женой умершего. По словам женщины, они прожили вместе пять лет. Она заявила о насилии со стороны мужа, который "бил, толкал и душил" ее.

"Я позволила эмоциям дать мне сделать что-то за несколько мгновений, чего я никогда не забуду. Я невольно добавила "Визин" в напиток Стивена для того, чтобы он почувствовал себя плохо и некомфортно. Я была расстроена из-за насилия и просто хотела, чтобы он меня оставил в покое", – сказала она.

Адвокаты говорили, что в детстве Клейтон подверглась сексуальному насилию и страдала от посттравматического синдрома. Однако в ходе расследования доказательств насилия со стороны убитого к Клейтон не обнаружили.

Прокуроры считают, что женщина, отравив мужа, забрала его телефон, чтобы тот не мог обратиться за помощью. По мнению стороны обвинения, Клейтон убила мужчину ради денег, после чего сожгла завещание.

Сестра умершего Розмари Клейтон-Лесли рассказала каналу АВС, что после знакомства с Ланой ее брат "пережил множество странных болезней", хотя до этого не имел проблем со здоровьем. Она назвала брата "безнадежным романтиком и удивительным другом".

64-летнего Стивена Клейтона нашли мертвым 21 июля 2018 года. Правоохранители считали, что он умер по естественным причинам, но во время медицинской экспертизы в теле Клейтона обнаружили высокое количество тетрагидрозолина – химического вещества, которое сужает кровеносные сосуды.