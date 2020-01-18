Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В США женщину приговорили к 25 годам за убийство мужа глазными каплями. Она заявила о насилии в семье

53-летняя медсестра Лана Клейтон заявила, что "невольно" добавила в напиток мужа Стивена глазные капли и хотела, чтобы ему стало "некомфортно". По версии правоохранителей, отравив мужа, она забрала у него телефон и сожгла завещание.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клейтон признала в суде свою вину
Клейтон признала в суде свою вину
Скриншот: wbtv.com

16 января суд в Южной Каролине (США) приговорил 53-летнюю медсестру Лану Клейтон к 25 годам тюремного заключения за убийство мужа Стивена Клейтона глазными каплями. Об этом сообщает местный телеканал WSOC-TV.

Клейтон признала себя виновной в преднамеренном убийстве и манипуляции с доказательствами.

Сначала женщина рассказывала, что муж сам добавлял капли в воду для стимуляции работы кишечника. Позже, когда эксперты сочли такую версию неправдоподобной, она призналась в том, что летом 2018 года вылила в напиток мужа лекарство. Через несколько дней он скончался.

Клейтон сообщила в суде, что была седьмой женой умершего. По словам женщины, они прожили вместе пять лет. Она заявила о насилии со стороны мужа, который "бил, толкал и душил" ее.

"Я позволила эмоциям дать мне сделать что-то за несколько мгновений, чего я никогда не забуду. Я невольно добавила "Визин" в напиток Стивена для того, чтобы он почувствовал себя плохо и некомфортно. Я была расстроена из-за насилия и просто хотела, чтобы он меня оставил в покое", – сказала она.

Адвокаты говорили, что в детстве Клейтон подверглась сексуальному насилию и страдала от посттравматического синдрома. Однако в ходе расследования доказательств насилия со стороны убитого к Клейтон не обнаружили.

Прокуроры считают, что женщина, отравив мужа, забрала его телефон, чтобы тот не мог обратиться за помощью. По мнению стороны обвинения, Клейтон убила мужчину ради денег, после чего сожгла завещание.

Сестра умершего Розмари Клейтон-Лесли рассказала каналу АВС, что после знакомства с Ланой ее брат "пережил множество странных болезней", хотя до этого не имел проблем со здоровьем. Она назвала брата "безнадежным романтиком и удивительным другом".

64-летнего Стивена Клейтона нашли мертвым 21 июля 2018 года. Правоохранители считали, что он умер по естественным причинам, но во время медицинской экспертизы в теле Клейтона обнаружили высокое количество тетрагидрозолина – химического вещества, которое сужает кровеносные сосуды.

Теги: США, убийство, лекарства, приговор, женщины, насилие, суд, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS