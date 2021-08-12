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В столице Австралии объявили недельный карантин. Жителей попросили не выходить из дома без надобности

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Жителям Канберры разрешено выходить из дома только при необходимости
Жителям Канберры разрешено выходить из дома только при необходимости
Фото: EPA

В столице Австралии Канберре объявили недельный карантин с 12 августа после того, как в городе обнаружили первый за более чем год случай COVID-19. Об этом в четверг сообщила ABC News.

Отмечается, что положительный результат теста на коронавирус сдал 20-летний житель Канберры. Позже, были подтверждены еще три случая COVID-19 у контактировавших с мужчиной лиц.  

Жителям Канберры и окрестных населенных пунктов разрешено покидать дом только, чтобы пойти на работу или учебу, для визита к врачу или на вакцинацию от COVID-19, для физических упражнений на воздухе (до одного часа) или покупки товаров первой необходимости.

Розничные магазины будут закрыты, а заведения общественного питания продолжат работу, продавая еду навынос или с доставкой.

Власти столичного региона призвали жителей Канберры не проводить семейные собрания и вечеринки с друзьями. Ожидается, что в Канберре будет снова введено обязательное ношение масок.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 11 августа, с начала пандемии в Австралии выявили более 37 тыс. случаев COVID-19 (383 – 10 августа), от осложнений, вызванных болезнью, умер 941 человек.

Инфицирование штаммом "Дельта" обнаружили в самых густонаселенных штатах Австралии – Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде, сообщало 7 августа Reuters.

Теги: Австралия, карантин, Канберра, болезнь, работа, инфекция, вечеринка, визит, магазин, покупки, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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