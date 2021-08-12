В столице Австралии объявили недельный карантин. Жителей попросили не выходить из дома без надобности

Жителям Канберры разрешено выходить из дома только при необходимости Фото: EPA

Отмечается, что положительный результат теста на коронавирус сдал 20-летний житель Канберры. Позже, были подтверждены еще три случая COVID-19 у контактировавших с мужчиной лиц.

Жителям Канберры и окрестных населенных пунктов разрешено покидать дом только, чтобы пойти на работу или учебу, для визита к врачу или на вакцинацию от COVID-19, для физических упражнений на воздухе (до одного часа) или покупки товаров первой необходимости.

Розничные магазины будут закрыты, а заведения общественного питания продолжат работу, продавая еду навынос или с доставкой.

Власти столичного региона призвали жителей Канберры не проводить семейные собрания и вечеринки с друзьями. Ожидается, что в Канберре будет снова введено обязательное ношение масок.