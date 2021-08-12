В столице Австралии объявили недельный карантин. Жителей попросили не выходить из дома без надобности

Отмечается, что положительный результат теста на коронавирус сдал 20-летний житель Канберры. Позже, были подтверждены еще три случая COVID-19 у контактировавших с мужчиной лиц.
Жителям Канберры и окрестных населенных пунктов разрешено покидать дом только, чтобы пойти на работу или учебу, для визита к врачу или на вакцинацию от COVID-19, для физических упражнений на воздухе (до одного часа) или покупки товаров первой необходимости.
Розничные магазины будут закрыты, а заведения общественного питания продолжат работу, продавая еду навынос или с доставкой.
Власти столичного региона призвали жителей Канберры не проводить семейные собрания и вечеринки с друзьями. Ожидается, что в Канберре будет снова введено обязательное ношение масок.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 11 августа, с начала пандемии в Австралии выявили более 37 тыс. случаев COVID-19 (383 – 10 августа), от осложнений, вызванных болезнью, умер 941 человек.
Инфицирование штаммом "Дельта" обнаружили в самых густонаселенных штатах Австралии – Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде, сообщало 7 августа Reuters.