В Ташкентском зоопарке женщина сбросила ребенка с высоты в вольер к бурому медведю

Хищник не тронул девочку, но она получила ушибы от падения с высоты, рассказали в зоопарке Фото: Tashkent Zoo Officia

"Шокирующий случай произошел в нашем зоопарке... Неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. Чем бы закончилась эта история, если бы медведь среагировал на упавшего ребенка, как хищник на добычу, страшно даже подумать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов дня на глазах других посетителей и сотрудников зоопарка, которые пытались ее остановить, но не смогли.

"Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду... Он медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела "Хищные" быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел", – рассказали в зоопарке.

Девочку достали из вольера, ее обследовала медсестра зоопарка. Ребенок пострадал только от падения с высоты почти пять метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не обнаружили.

Правоохранители расследуют инцидент, а ребенок находится под наблюдением врачей. Кем девочке приходится женщина, которая так поступила, в зоопарке не уточнили.

"Этот случай характеризует нашего медведя Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Особенно хочется отметить результат правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю... Напоминаем, что Зузу поступил к нам из Бакинского зоопарка в 2017 году и с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике", – добавили в зоопарке.