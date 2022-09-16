В Тбилиси украинский художник нарисовал мурал в поддержку Украины

Рисунок был создан в рамках фестиваля Tbilisi Mural Fest. На нем изображена украинка в традиционной вышитой сорочке с огромным букетом полевых цветов с колосками пшеницы.

"Смотрит прямо, гордо, с легкой, едва заметной, улыбкой, всем страхам и препятствиям прямо в глаза. Она символизирует нашу силу, внутреннюю энергию, свободу и волю. И, несмотря на эту страшную жестокую войну, мы, как народ, выстоим, станем еще сильнее, и мы будем жить!" – описал свою работу художник.

Он отметил, что место для его мурала было выбрано не случайно.

"Куратор фестиваля Бесик Мазиашвили, когда приглашал меня, сказал: "У нас есть невероятная стенка для тебя, а именно – напротив здания посольства РФ". Если быть точным, то официально – это здание секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии... Было несколько ситуаций, когда из здания напротив пытались помешать мне сделать эту работу и только потому, что рисует украинец", – рассказал Корбан.

На странице фестиваля сообщается, что он проводится в Тбилиси уже четвертый раз.

"В условиях агрессивной российской войны, яростно ведущейся против Украины, крайне важно сосредоточиться на украинских художниках, чьи высказывания, выраженные в их искусстве, являются наиболее актуальными и наиболее примечательными.

Для нас большая честь, что в результате наших многолетних усилий, несмотря на множество преград, в этом году нам удалось привлечь Сашу Корбана – известного украинского художника-монументалиста", – говорится в сообщении.

Корбан родом из Кировского Донецкой области, в 2014 году переехал в Киев. Ему принадлежит, в частности, авторство ставшего знаменитым мурала в Киеве с руками военного, сшивающего флаг Украины – этот рисунок был создан весной, когда шли бои за освобождение Бучи и Ирпеня, писал Корбан в Instagram.