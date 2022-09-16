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В Тбилиси украинский художник нарисовал мурал в поддержку Украины

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Рисунок создан напротив здания секции интересов России при посольстве Швейцарии
Рисунок создан напротив здания секции интересов России при посольстве Швейцарии
Фото: Sasha Korban / Facebook

В Тбилиси появился мурал, посвященный Украине. Об этом его автор, украинский художник Александр Корбан, сообщил 13 сентября в Facebook.

Рисунок был создан в рамках фестиваля Tbilisi Mural Fest. На нем изображена украинка в традиционной вышитой сорочке с огромным букетом полевых цветов с колосками пшеницы.

"Смотрит прямо, гордо, с легкой, едва заметной, улыбкой, всем страхам и препятствиям прямо в глаза. Она символизирует нашу силу, внутреннюю энергию, свободу и волю. И, несмотря на эту страшную жестокую войну, мы, как народ, выстоим, станем еще сильнее, и мы будем жить!" – описал свою работу художник.

Он отметил, что место для его мурала было выбрано не случайно. 

"Куратор фестиваля Бесик Мазиашвили, когда приглашал меня, сказал: "У нас есть невероятная стенка для тебя, а именно – напротив здания посольства РФ". Если быть точным, то официально – это здание секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии... Было несколько ситуаций, когда из здания напротив пытались помешать мне сделать эту работу и только потому, что рисует украинец", – рассказал Корбан.

https://www.facebook.com/Sasha.Korban2/posts/pfbid0BHdY3bX45VG9wuGgtm4XAjmjXFHaX8UBcdS9nBf4U4kqDY67cXhZhk1YrqLYDRiWl

На странице фестиваля сообщается, что он проводится в Тбилиси уже четвертый раз. 

"В условиях агрессивной российской войны, яростно ведущейся против Украины, крайне важно сосредоточиться на украинских художниках, чьи высказывания, выраженные в их искусстве, являются наиболее актуальными и наиболее примечательными.
Для нас большая честь, что в результате наших многолетних усилий, несмотря на множество преград, в этом году нам удалось привлечь Сашу Корбана – известного украинского художника-монументалиста", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/TbilisiMuralFest/posts/pfbid02BAK5vo3zSomgFW3vAYRYiPmCF9c4UpYvjUgFbRswQw6vejD84eaHXxLLzLRaSD1Ul

Корбан родом из Кировского Донецкой области, в 2014 году переехал в Киев. Ему принадлежит, в частности, авторство ставшего знаменитым мурала в Киеве с руками военного, сшивающего флаг Украины – этот рисунок был создан весной, когда шли бои за освобождение Бучи и Ирпеня, писал Корбан в Instagram.

Теги: Грузия, Тбилиси, война России против Украины, мурал
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