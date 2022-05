Святой Джавелине закрасили нимб. Художники обвиняют заместителя Кличко, что он "стал на сторону средневековья"

"Это было коварно сделано, когда мы убрали оборудование и все уже было готово", – написал он в комментариях к своему сообщению.

Мурал "Святая Джавелина" (мадонна с ракетным комплексом Javelin) Пальваль создал вместе со своей коллегой из творческой группы Kailas-V Яной Волк. Против мурала выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в обращении к городскому голове Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому его представители назвали мурал "псевдоискусством, которое использует религиозные чувства и символы как объект пародии".

Как пишет журнал DTF Magazine, ссылаясь на свои источники, распоряжение зарисовать нимб отдал заместитель Кличко Николай Поворозник.

В Kailas-V считают, что КГГА и мэр Виталий Кличко "стали на сторону средневековья", а совет церквей диктует свою волю всему городу, "словно в Российской Федерации".

Заказчиком мурала стал основатель канадско-украинского бренда Saint Javelin Кристиан Борис. Канадец с украинскими корнями создал мем "Святая Джавелина" еще за несколько недель до полномасштабного вторжения и начал продавать наклейки с этим образом в Канаде и США, отправляя вырученные средства на благотворительность в Украине. В настоящее время проект принес уже более $2 млн. Бренд пожертвовал средства организациям Help Us Help, 2402 и недавно стал партнером Ukrainian World Congress, чтобы закупать защитное оборудование для военных.