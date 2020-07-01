В Тегеране в клинике произошел взрыв, СМИ сообщают о 19 погибших

В числе погибших в результате взрыва и пожара в клинике в Тегеране, по данным агентства ISNA, 15 женщин и четверо мужчин.

После взрыва в клинике начался пожар Скриншот: Tarek Fatah / Twitter

В результате взрыва, произошедшего вечером 30 июня в медицинской клинике Sina Atha в столице Ирана Тегеране, погибло 19 человек. Об этом сообщило агентство ISNA.

После взрыва в здании начался пожар.

По данным агентства, среди погибших – 15 женщин и четверо мужчин.

Представители экстренной помощи Ирана объявили, что госпитализировали семерых раненых из пострадавших 14: мальчика и трех девочек, пожарного и трех женщин.

ISNA рассказали, что большинство погибших – на четвертом и пятом этажах здания. Собеседник агентства подчеркнул, что вероятность второго взрыва еще не устранена.

По данным агентства irinn, взорвался газовый баллон. Взрыв повредил соседние здания.