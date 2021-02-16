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В Турции прокуратура расследует оскорбление Эрдогана нидерландским депутатом в Twitter

Нидерландский депутат Гирт Вилдерс опубликовал коллаж, на котором половина лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изображена на фоне турецкого флага, другая –- с бородой, в хиджабе и на фоне флага "Исламского государства".

Эрдоган уже подавал на Вилдерса жалобу в турецкую прокуратуру за твиты
Эрдоган уже подавал на Вилдерса жалобу в турецкую прокуратуру за твиты
Фото: EPA

Турецкая прокуратура начала расследование в отношении крайне правого нидерландского депутата, лидера Партии свободы Герта Вилдерса за публикации коллажа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Hurriyet.

В прокуратуре Анкары заявили, что расследование против Вилдерса было начато из-за публикации, "включающей фотографию письменного оскорбления в адрес президента Эрдогана".

Вилдерс 15 февраля опубликовал в Twitter коллаж, на котором половина лица Эрдогана в привычном виде изображена на фоне турецкого флага, другая половина – с бородой, в хиджабе и на фоне флага террористической группировки "Исламское государство". Вилдерс подписал изображение одним словом: "Террорист".

"Свобода слова – понятие, неизвестное диктатору Эрдогану. Не критикуйте его, иначе вас привлекут к ответственности", – прокомментировал эту новость Вилдерс.

"Ни одно слово, которое Герт Вилдерс и его банда неонацистов когда-либо произносили, ничего не значило. Реальная опасность заключается в том, что кажущиеся умеренными правительства и якобы ответственные политики в Европе, похоже, согласны", – прокомментировал в своем Twitter ситуацию директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Вилдерс известен жесткой антиисламской риторикой. Он предлагал запретить иммиграцию мусульман в Нидерланды и заявил, что "выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы он жил в наше время".

Он не впервые публикует карикатуры на Эрдогана. Так, в октябре 2020 года он в Twitter изобразил турецкого лидера в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития и с подписью "террорист", а также призвал НАТО вывести Турцию из блока. Эрдоган подал на него жалобу в прокуратуру за это.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, ислам, Нидерланды, Twitter, Исламское государство, мусульмане, свобода слова, карикатура, Герт Вилдерс
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