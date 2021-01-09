Эрдоган обвинил некоторые страны Евросоюза в капризах и создании искусственных проблем

Капризы некоторых членов Евросоюза и искусственно созданные проблемы помешали извлечь максимальную выгоду от сотрудничества в прошлом году, сказано в заявлении администрации президента Турции.

Эрдоган надеется на сотрудничество с ЕС в новом году Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в режиме видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что его страна видит свое будущее в Евросоюзе. Диалог цитирует администрация турецкого лидера 9 января.

Эрдоган отметил приоритетное положение Евросоюза в повестке дня Турции.

"Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС в новом году, но из-за капризов некоторых членов ЕС и искусственно созданных проблем никто не извлек максимальную пользу от сотрудничества в 2020 году", – заявили в администрации.

По его словам, важным инструментом на первом этапе позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС станет обновление миграционного соглашения от 18 марта 2016 года, говорится в сообщении. Эрдоган считает, что новый 2021 год "предложит продуктивную атмосферу для нового сотрудничества в области миграции".

Эрдоган подчеркнул, что необходимо обновить Таможенный союз, обеспечить безвизовый режим для турецких граждан и предпринять шаги в переговорах о членстве Турции в ЕС. По мнению турецкого лидера, нужно восстановить взаимное доверие и положить конец дискриминационным действиям и риторике в отношении Турции.

Президент Турции полагает, что было бы полезно возобновить регулярные саммиты Турция – ЕС и встречи на высшем уровне.

4 мая 2016 года Еврокомиссия внесла на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС законодательное предложение о введении безвизового режима с Турцией. Для этого до конца июля Анкара должна была выполнить ряд требований. Среди них – борьба с коррупцией, защита данных, судебное сотрудничество со всеми государствами, развитие сотрудничества с Европолом и пересмотр законодательства по борьбе с терроризмом. Эрдоган отказался менять антитеррористическое законодательство ради безвизового режима с ЕС.

11 мая 2017 года Европарламент приостановил работу над безвизовым режимом для Турции. 26 апреля 2017 года Эрдоган заявил, что Турция не будет ждать вечно у "ворот Европы" и может отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.

В последний раз между Евросоюзом и Турцией возникли споры из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. ЕС обвинял Турцию в нарушении международного права и намекал на санкции. Несмотря на это, турецкое исследовательское судно Oruç Reis продолжило исследования нефтяного шельфа.

Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.

Европейский совет 11 декабря ввел дополнительные санкции против Турции из-за бурения в Восточном Средиземноморье.