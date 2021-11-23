В Турции разбился микроавтобус с мигрантами, часть пострадавших бежала

Машина перевернулась недалеко от селения Ташлымюселлим. В результате ДТП пострадало 16 человек включительно с водителем. Один из пострадавших находится в критическом состоянии в больнице.

По предварительным данным, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги.

"Мигранты рассказали, что направлялись из Стамбула в Болгарию, в салоне микроавтобуса находилось свыше 30 человек. Часть пострадавших при ДТП бежала с места происшествия", – пишет "Анадолу".

По данным телеканала TRT Haber, в микроавтобусе ехали нелегальные мигранты, и те из них, кто не пострадал в аварии, скрылись с места происшествия.