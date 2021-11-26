В Туркменистане из детсадов увольняют воспитателей, показывавших детям мультфильмы на русском языке – СМИ

Собеседник радиостанции рассказал, что воспитательниц увольняли в детсадах Фарапского, Дяневского и Дарганатинского этрапов (районов). Строгие выговоры также получили заведующие учреждениями.

Проверки в детсадах проводили специальные инспекторы. Они предупредили руководство детсадов, что "можно показывать мультфильмы только на туркменском языке".

Источник "Радио Азатлык" отметил также, что претензии возникли и к тетрадям и альбомам для рисования.

"Даже если слово "тетрадь" на обложке написано на русском, ее нельзя использовать", – говорит он.

Корреспондент радиостанции подчеркнул, что надписи на русском языке удаляют также на вокзалах, в аэропортах, а также внутри транспортных средств, так как "теперь все должно быть только на туркменском".