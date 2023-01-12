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В Туркменистане намерены сократить парламент до одной палаты. Двухпалатным он стал в январе 2021-го

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С инициативой изменить парламент выступил Гурбангулы Бердымухамедов
С инициативой изменить парламент выступил Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: ЕРА

Гурбангулы Бердымухамедов, экс-президент Туркменистана и действующий председатель Милли Генгеш (двухпалатного парламента) страны, 11 января на совместном заседании двух палат предложил вернуть однопалатную парламентскую систему. Об этом проинформировал сайт "Туркменистан: Золотой век".

Двухпалатным парламент Туркменистана стал 1 января 2021 года. Верхняя палата, Халк Маслахаты, состоит из 56 членов, нижняя, Меджлис, – из 125-ти.

"Герой-Аркадаг" Бердымухамедов, который, будучи на должности президента, одобрил переформатирование парламента, теперь хочет оставить одну палату.

"Преобразование законодательного представительного органа страны в однопалатную систему позволит депутатам Меджлиса быть в центре событий и своевременно реагировать на актуальные вопросы времени, создаст благоприятные условия для совершенствования законодательной базы национальной экономики и развития гуманного, справедливого общества", – описывает сайт реакцию присутствовавших на такое предложение.

Возражений на это предложение не поступало.

Контекст:

Гурбангулы Бердымухамедов был президентом Туркменистана до 2022 года, с марта главой государства является его сын Сердар.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Меджлис, парламент, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, заседание
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