В Туркменистане намерены сократить парламент до одной палаты. Двухпалатным он стал в январе 2021-го

Двухпалатным парламент Туркменистана стал 1 января 2021 года. Верхняя палата, Халк Маслахаты, состоит из 56 членов, нижняя, Меджлис, – из 125-ти.

"Герой-Аркадаг" Бердымухамедов, который, будучи на должности президента, одобрил переформатирование парламента, теперь хочет оставить одну палату.

"Преобразование законодательного представительного органа страны в однопалатную систему позволит депутатам Меджлиса быть в центре событий и своевременно реагировать на актуальные вопросы времени, создаст благоприятные условия для совершенствования законодательной базы национальной экономики и развития гуманного, справедливого общества", – описывает сайт реакцию присутствовавших на такое предложение.

Возражений на это предложение не поступало.