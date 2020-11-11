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В Варшаве вокзал, куда шли поезда из Украины, назвали в честь деятеля с антиукраинскими взглядами

10 ноября на вокзале "Варшава Восточная" состоялась церемония открытия мемориальной доски нового покровителя объекта – Романа Дмовского. Он являлся одним из ключевых борцов за польскую независимость, а также высказывал антиукраинские и антисемитские взгляды.

Дмовский выступал за полную ассимиляцию-полонизацию украинцев и белорусов
Дмовский выступал за полную ассимиляцию-полонизацию украинцев и белорусов
Фото: EPA

Вокзал "Варшава Восточная" назвали именем Романа Дмовского, который был антисемитом и националистом. Об этом сообщает газета Wyborcza 10 ноября.

В частности, на вокзале "Варшава Восточная" состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь Дмовского. Он являлся одним из ключевых борцов за польскую независимость.

Вместе с тем Дмовский был антисемитом, в частности, будучи главой Польского национального комитета, он потребовал исключить из польской армии военнослужащих еврейского происхождения. Он также призывал к бойкоту любых инициатив, в которых участвовали евреи. Кроме того, Дмовский утверждал, что евреи враждебно относятся к полякам и пагубно влияют на культуру и экономику.

Как отмечает "Европейская правда", Дмовский был сторонником присоединения к Польше Литвы, выступал за максимально жесткий курс в отношении национальных меньшинств в Польше, в частности за полную ассимиляцию-полонизацию украинцев и белорусов.

Дмовский был убежден, что ослабленная Россия должна была отдать часть своих земель Польше, а Беларусь и Украину – разделить между Варшавой и Москвой по национальному принципу: земли, в основном населенные поляками, должны быть присоединены к Польше, а остальные – к России.

Издание отмечает, что "Варшава Восточная" была первой остановкой поездов "Киев – Варшава" и "Киев – Берлин" в городе до их отмены из-за пандемии.

Теги: Украина, Польша, антисемитизм, Варшава
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