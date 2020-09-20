В Великобритании экс-сотрудника разведки подозревают в шпионаже в пользу Китая – СМИ

По данным ВВС и Politico, бывший сотрудник MI6, глава аналитического центра "ЕС – Азия" Фрейзер Кэмерон передавал секретную информацию двум китайским шпионам, выдававшим себя за журналистов.

Британские и бельгийские правоохранители расследуют деятельность бывшего сотрудника Cекретной разведывательной службы Великобритании (MI6), главу аналитического центра "ЕС – Азия" Фрейзера Кэмерона – его подозревают в шпионаже в пользу Китая, сообщило издание Politico 18 сентября, ссылаясь на источники в разведслужбах Бельгии.

Кэмерон, вероятно, передавал секретную информацию двум китайским шпионам, которые выдавали себя за журналистов, аккредитованных в Брюсселе, пишет газета.

Источники ВВС в правительстве Великобритании подтвердили это. По их данным, за передачу данных экс-разведчик получал "тысячи евро".

Федеральная прокуратура Бельгии открыла дело отношении Кэмерона на основании расследования бельгийской службы госбезопасности, в ходе которого установили, что деятельность Кэмерона могла представлять собой опасность для европейских чиновников, утверждают источники издания.

Сам Кэмерон в комментарии The Times назвал подозрения в свой адрес "смехотворными". Он сказал, что не имеет доступа к секретной или конфиденциальной информации.

Фрейзер жил и работал в Бельгии в течение 20 лет. Бывший британский дипломат и чиновник ЕС, он является приглашенным профессором в нескольких университетах Азии, сказано на сайте центра "ЕС – Азия".