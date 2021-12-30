В Великобритании за сутки подтвердили рекордные 183 тыс. новых случаев COVID-19

Издание отмечает, что данные о суточном приросте больных COVID-19 впервые с 24 декабря предоставила Северная Ирландия.

Накануне в королевстве тоже фиксировался максимум суточных выявлений – 138,8 тыс. Эта информация была основана на данных из Англии, Шотландии и Уэльса.

Чиновники предупреждают, что данные могут поступать с опозданием из-за празднования Рождества.

В отдельных странах Великобритании 29 декабря также побиты рекорды суточного выявления инфицированных коронавирусом. В частности, в Англии этот показатель был 138,2 тыс., а в Шотландии – 15,8 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 декабря, в королевстве подтвердили в общей сложности 12,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 148 тыс. пациентов с COVID-19.