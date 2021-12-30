В Великобритании за сутки подтвердили рекордные 183 тыс. новых случаев COVID-19

Издание отмечает, что данные о суточном приросте больных COVID-19 впервые с 24 декабря предоставила Северная Ирландия.
Накануне в королевстве тоже фиксировался максимум суточных выявлений – 138,8 тыс. Эта информация была основана на данных из Англии, Шотландии и Уэльса.
Чиновники предупреждают, что данные могут поступать с опозданием из-за празднования Рождества.
В отдельных странах Великобритании 29 декабря также побиты рекорды суточного выявления инфицированных коронавирусом. В частности, в Англии этот показатель был 138,2 тыс., а в Шотландии – 15,8 тыс.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 декабря, в королевстве подтвердили в общей сложности 12,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 148 тыс. пациентов с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
На планете подтвердили уже 281,8 млн случаев COVID-19 и более 5,4 млн смертей инфицированных (29 декабря – 7,6 тыс.). Больше всего новых инфицирований зафиксировано 29 декабря в Европе (672,8 тыс.).
Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".
По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.