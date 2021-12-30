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В Великобритании за сутки подтвердили рекордные 183 тыс. новых случаев COVID-19

Эпидемические данные впервые с 24 декабря предоставила Северная Ирландия
Эпидемические данные впервые с 24 декабря предоставила Северная Ирландия
Фото: ЕРА

29 декабря в Великобритании подтвердили 183 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным показателем за время эпидемии. Об этом со ссылкой на данные из четырех стран королевства сообщил в среду The Guardian.

Издание отмечает, что данные о суточном приросте больных COVID-19 впервые с 24 декабря предоставила Северная Ирландия.

Накануне в королевстве тоже фиксировался максимум суточных выявлений – 138,8 тыс. Эта информация была основана на данных из Англии, Шотландии и Уэльса.

Чиновники предупреждают, что данные могут поступать с опозданием из-за празднования Рождества.

В отдельных странах Великобритании 29 декабря также побиты рекорды суточного выявления инфицированных коронавирусом. В частности, в Англии этот показатель был 138,2 тыс., а в Шотландии – 15,8 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 декабря, в королевстве подтвердили в общей сложности 12,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 148 тыс. пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

На планете подтвердили уже 281,8 млн случаев COVID-19 и более 5,4 млн смертей инфицированных (29 декабря – 7,6 тыс.). Больше всего новых инфицирований зафиксировано 29 декабря в Европе (672,8 тыс.).

Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением более заразного штамма коронавируса "Омикрон".

По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

Теги: Великобритания, Англия, эпидемия, Шотландия, рекорд, Уэльс, Европа, Северная Ирландия, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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