В Венеции гондольеры ограничат количество пассажиров, потому что те поправились

Максимальную вместимость в крупных гондолах, которые служат в основном для переправки через Гранд-канал, уменьшили с 14 до 12.

Большие нагрузки часто приводят к тому, что гондолы набирают воду и это усложняет гондольерам навигацию в канале Фото: depositphotos.com

В Венеции ограничат максимальную вместимость городских гондол с шести пассажиров до пяти. Об этом 22 июля заявил президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби в комментарии CNN.

Он подчеркнул, что изменение относится к типичным узким гондолам, которые плавают по небольших каналам. Максимальная вместимость в более крупных гондолах, которые служат в основном для переправки через Гранд-канал, также была уменьшена с 14 до 12.

Балби сказал, что большие нагрузки часто приводят к тому, что гондолы набирают воду, а это усложняет гондольерам навигацию в канале.

Как отмечает CNN, в настоящее время в Венеция лицензионно работают 433 гондольера и 180 заменителей, но недавно количество гондол из-за пандемии и резкого сокращения туристов уменьшилось.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.