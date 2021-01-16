В ВОЗ анонсировали "хорошие новости" о программе COVAX

38 из 46 стран, где уже началась вакцинация от коронавирусной инфекции, – государства с высоким уровнем доходов, рассказала помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.

Симао: Мы надеемся, что в феврале этого года у нас будут хорошие новости Фото: news.un.org

Вакцинацию от коронавирусной инфекции начали 46 стран мира, рассказала помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао 15 января на онлайн-брифинге, который транслировался на канале ВОЗ в YouTube.

38 из них – страны с высоким уровнем дохода, отметила Симао.

Она сказала механизм глобальной инициативы COVAX призван скорректировать "несправедливость мира" и обеспечить доступ всех стран к качественной вакцине.

"Это произойдет не сейчас, в январе, но совсем скоро. Мы надеемся, что в феврале этого года у нас будут хорошие новости по этому поводу для вас", – сказала Симао.

При этом, по данным агентства Bloomberg на утро 16 января в мире сделали более 37,9 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 49 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первой в мире массовую вакцинацию от коронавируса начала Великобритания 8 декабря 2020 года.