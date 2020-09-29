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В ВОЗ заявили, что показатель смертности от COVID-19 в мире занижен

Официальный показатель смертности от COVID-19, который фиксируется в мире, на самом деле ниже реального. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В ВОЗ считают, что реальное количество умерших от коронавирусной инфекции в мире выше заявленного официально
В ВОЗ считают, что реальное количество умерших от коронавирусной инфекции в мире выше заявленного официально
Скриншот: World Health Organization (WHO) / YouTube

Реальное количество смертей от коронавируса выше, чем говорит официальная статистика. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге 28 сентября.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не сделаете это идеально. Но я могу вас заверить, что нынешние показатели [смертности от COVID-19], вероятно, ниже действительных", – сказал он.

25 сентября Райан заявил, что до начала массовой вакцинации от COVID-19 может погибнуть до двух миллионов человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания, по состоянию на вечер 29 сентября коронавирусной инфекцией в мире заразился почти 33,5 млн человек, более одного миллиона умерло, выздоровело 23,2 млн.

Теги: ВОЗ, смертность, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Майкл Райан
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