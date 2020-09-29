В ВОЗ заявили, что показатель смертности от COVID-19 в мире занижен

Реальное количество смертей от коронавируса выше, чем говорит официальная статистика. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге 28 сентября.
"Когда вы что-то считаете, вы никогда не сделаете это идеально. Но я могу вас заверить, что нынешние показатели [смертности от COVID-19], вероятно, ниже действительных", – сказал он.
25 сентября Райан заявил, что до начала массовой вакцинации от COVID-19 может погибнуть до двух миллионов человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания, по состоянию на вечер 29 сентября коронавирусной инфекцией в мире заразился почти 33,5 млн человек, более одного миллиона умерло, выздоровело 23,2 млн.