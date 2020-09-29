В ВОЗ заявили, что показатель смертности от COVID-19 в мире занижен

Официальный показатель смертности от COVID-19, который фиксируется в мире, на самом деле ниже реального. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В ВОЗ считают, что реальное количество умерших от коронавирусной инфекции в мире выше заявленного официально Скриншот: World Health Organization (WHO) / YouTube

Реальное количество смертей от коронавируса выше, чем говорит официальная статистика. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге 28 сентября.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не сделаете это идеально. Но я могу вас заверить, что нынешние показатели [смертности от COVID-19], вероятно, ниже действительных", – сказал он.