В Японии косплееры со страйкбольным оружием изображают войну в Украине

Хаяо Сато, который участвует в мероприятиях японских реконструкторов с 2016 года, рассказал "Радио Свобода", что раньше поклонники этого хобби в основном косплеили американских военных. Однако в последние годы все большей популярностью пользуются образы участников войны на востоке Украины.

В Японии много мастеров такого популярного хобби как косплей – максимально детализированного перевоплощения в различные роли. Теперь к персонажам аниме добавились и участники войны на далеком от Японии Донбассе, пишет "Радио Свобода".

"По горькой иронии судьбы горячая фаза войны на востоке Украины началась с вторжения в Славянск отряда Игоря Стрелкова, увлекавшегося исторической реконструкцией известных сражений. Теперь, возможно, на другом конце света будут реконструировать самого Стрелкова", – отмечает издание.

Хаяо Сато, который участвует в мероприятиях японских реконструкторов с 2016 года, рассказал "Радио Свобода", что раньше поклонники этого хобби в основном косплеили американских военных. Однако, по его словам, в последние годы все большей популярностью пользуются образы участников войны на востоке Украины, одного из самых кровопролитных конфликтов на постсоветской территории за все время с распада СССР.

По фотографиям из Украины японские энтузиасты воссоздают не только украинских военных и боевиков ОРДЛО, но и россиян, например, сотрудников ФСБ, или участников аннексии Крыма.

Двое японских "реконструкторов" в беседе с изданием подчеркнули, что за их хобби нет никакой идеологической мотивации. По их словам, речь идет об усовершенствованной версии игры "ковбои против индейцев", в которых символика призвана лишь различать противоборствующие стороны.

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Слева – японский реконструктор с шевроном "Азова", справа – его условный противник из батальона "Спарта", который возглавлял Арсен Павлов, также известный как Моторола. Фото: svoboda.org Фотография из коллекции Хаяо Сато, на которой он и его товарищи одеты в форму спецназа ФСБ "Альфа". Фото: svoboda.org Фото: svoboda.org Хаяо Сато в форме российского спецназа. Фото: svoboda.org Фото: svoboda.org Фото: svoboda.org Японский косплейщик в форме солдата украинской армии. Фото: svoboda.org Японская версия походного обеда в советском стиле. Выдают минеральная вода Evian и "Казацкая водка". Фото: svoboda.org

Тем не менее, к воссозданию деталей японцы подходят дотошно – отслеживают в интернете последние новинки в обмундировании и вооружении украинских и российских солдат, покупают реквизит на специализированном форуме. Там можно найти не только серийные образцы страйкбольных копий современного оружия, но и заказать точные копии редкого оружия, которое специально для вас напечатают на 3D-принтере. Mногие образцы оружия и другого оборудования делаются на заказ после внимательного изучения фотографий и видео из зоны боевых действий на Донбассе.

Владелец еще одного магазина, который специализируется на продаже в Японии российского военного обмундирования, говорит, что зачастую ему удается предложить покупателям "оригинальные, хотя и бывшие в использовании вещи". Секрет их происхождения он раскрывать отказывается, ссылаясь на "коммерческую тайну".

По словам Хаяо Сато, полная экипировка под украинского или российского солдата, включая оружие, может стоить до $2 тыс. и занять недели, пока не будут найдены все необходимые для нее компоненты.