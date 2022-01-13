В ЮАР в ДТП погибли 17 человек, некоторые сгорели до неузнаваемости

Представитель департамента транспорта и общественной безопасности Лимпопо Майк Маринг озвучил предварительную причину аварии – лопнула покрышка внедорожника, из-за чего его водитель не справился с управлением и машина столкнулась с автобусом.

После столкновения автобус загорелся. Некоторые погибшие "сгорели до неузнаваемости", в связи с чем члены их семей будут сдавать образцы ДНК для идентификации тел.

"Синьхуа" пишет, что столкнулись внедорожник Toyota и маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz. 12 человек погибли на месте происшествия, еще пять (среди них числится водитель внедорожника) скончались в больнице.