В Южной Корее запустили первую космическую ракету собственного производства. Она не вывела макет спутника на орбиту

Ракета KSLV-II вылетела на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника, заявил Мун Чжэ Ин во время выступления в национальном космическом центре "Наро".

В то же время президент Южной Кореи сказал, что гордится тестовым запуском ракеты. По его словам, следующий раз "Нури" запустят в 2022 году.

Associated Press со ссылкой на министра науки страны Лим Хе Сук сообщило, что первая и вторая ступени ракеты отделились. Двигатель третьей ступени сгорел раньше на 50 секунд и не смог обеспечить полезной нагрузке достаточную скорость для стабилизации на орбите.