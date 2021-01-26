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Вакцинация российским препаратом от COVID-19 может быть связана с риском для онкобольных

В инструкцию российской вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак", торговая марка "Спутник V", внесли указание о ее применении с осторожностями у онкобольных. Запрета на вакцинацию этой категории людей нет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года
"Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года
Фото: EPA

В инструкции к российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V" появилось предупреждение о том, что препарат с осторожностью следует применять людям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Указание внесено в инструкцию вакцины "Гам-КОВИД-Вак" 25 декабря 2020 года, соответствующая запись опубликована в государственном реестре лекарственных средств РФ. В ней говорится о том, что решение о вакцинации онкобольных должно приниматься индивидуально, исходя из риска и пользы для пациента.

В комментарии "РИА Новости" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что речь идет об указании о применении вакцины у онкобольных после консультации с лечащим врачом.

По его словам, эта формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V". Речь идет о том, что онкопациенты могут проходить курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунитет.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Россия, вакцинация, онкология, безопасность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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